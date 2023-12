Imperdible: Tico dice estar muy arrepentido de estorbarle a campeón mundial de ciclocross

El ciclista costarricense Felipe Nystrom ofreció disculpas tras su polémica con el neerlandés Mathieu Van der Poel, a quien estorbó en la última fecha de la Copa del Mundo de Ciclocross, organizada por la Unión Ciclística Internacional (UCI) en Gavere, Bélgica, luego de que el pedalista europeo alcanzó al tico en un tramo complicado lleno de barro y lo empujó.

La inesperada acción, el pasado 26 de diciembre, causó una gran controversia por la actitud del actual campeón del mundo de la modalidad, al empujar al nacional cuando se estaba tomando unas fotografías con el público que asistió a observar la competencia.

Sin embargo, Nystrom aceptó su error al admitir que estaba atravesado en el camino del campeón, quien finalmente ganó la competencia.

El nacional, quien cargaba su bicicleta, estaba a punto de ser alcanzado por el líder (Van der Poel), por lo que debía abandonar la competencia porque era una vuelta de diferencia; no obstante, se encontraba en la trayectoria del neerlandés, quien luchaba por evitar que el segundo lugar lo cazara.

El neerlandés Mathieu Van der Poel empuja al tico Felipe Nystrom, durante la Copa del Mundo de ciclocross en Gavere, Bélgica, el pasado 26 de diciembre. Tomado de Facebook

De acuerdo con el medio especializado Sporza, el costarricense fue muy duro consigo mismo, pues además de ofrecer excusas por el incidente, aseguró que es de tal gravedad que no seguirá compitiendo en la modalidad.

“Mathieu tuvo que empujarme y debió hacerlo más duro. Estaba atravesado y me siento mal por eso. Me siento terrible. Fue toda mi culpa. Me preocupa que él reciba mensajes de odio”, dijo Nystrom a la revista especializada Sporza.

El competidor disfrutaba del momento y se estaba sacando fotos con la afición cuando ocurrió el problema. Un error claramente, pero que él reprocha quizás más de lo debido, se indicó en el medio.

“Me iré la semana siguiente. Después de Hulst, (Países Bajos) no seguiré más. No merezco estar aquí”, confesó, admitiendo a la vez que pese a tener los recursos para competir hasta el Mundial, debe afrontar las consecuencias de sus actos.

Por su parte, Van der Poel aseguró no estar enojado con el costarricense y augura que pueda seguir adelante con sus planes.

“Felipe cometió un error y es normal, todos nos equivocamos. No debe abandonar su sueño por eso. Espero que se quede y pueda completar su calendario”, dijo.

Felipe Nystrom es un ciclista costarricense de 40 años, quien reside en los Estados Unidos pero es conocido por su historia de vida. En su juventud vivió en las calles e incluso intentó quitarse la vida, antes de encontrar en el ciclismo una forma de vida.

Nystrom se gana la vida como intérprete inglés-español en un hospital y se paga todos sus gastos para competir en Europa en los eventos de ciclocross que se caracteriza por competir en una bicicleta de ruta en un circuito con tramos de asfalto, trillos y con una serie de obstáculos tales como barro, arena o tablones de madera (naturales o artificiales) que deban obligar al corredor a bajarse de la bicicleta para sortearlos.