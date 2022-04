Hijo de la leyenda más grande de la lucha libre mexicana disputará título mundial en el país

El Hijo de El Santo (izquierda) enfrentará a El Hijo de Fishman, en duelo de luchadores técnicos. (Alonso Tenorio)

A su padre lo recuerdan como El enmascarado de Plata. Por enfrentar y vencer las momias de Guanajuato, a la hija de Frankestein o incluso detener La invasión de los marcianos, en una de las 53 películas que fue protagonista entre la década de los 60 y 70.

El Hijo de El Santo disputará el título universal de la empresa mexicana IWC frente a El Hijo de Fishman en la cartelera Noche de Campeones, que se protagonizará este sábado 23 de abril, en el Gimnasio de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde de Hatillo 2, a partir de las 5 p. m.

Con más de tres décadas de llevar la mítica máscara de su padre e innumerables campeonatos nacionales e internacionales, El Hijo de El Santo peleará en nuestro país por primera vez. Su padre realizó un combate en Costa Rica en 1968, frente a El Brumoso, uno de los luchadores más reconocidos de la lucha libre costarricense en sus inicios.

“Me siento muy entusiasmado por presentarme en Costa Rica. Después de tantos años de trayectoria es la primera vez que voy a luchar frente al público costarricense, a defender mi título aquí y será ante un rival muy doble como es El Hijo de Fishman”, comentó el luchador mexicano, quien el viernes visitó el Mall San Pedro sin su máscara y de incógnito.

“Es divertido conocer lugares donde nadie se imagina quién soy. Puedo hablar con muchas personas y no se imaginan que soy El Hijo del El Santo y eso me pasa en todos los lugares donde voy. Es una doble vida, pero lo disfruto mucho. Lo que no es un secreto es que me apellido Gusmán, como mi padre Rodolfo Guzmán”, dijo.

El Hijo de El Santo será el invitado de honor en la cartelera Noche de Campeones que se realizará este sábado 23 de abril. (Alonso Tenorio)

Héroe del medio ambiente

El Hijo del Enmascarado de Plata es vocero de la Fundación Wild Coast que se dedica a la preservación, protección y cuidado de las especies marinas en peligro de extinción y apoyo al programa de áreas protegidas marinas en Baja California, México y California, Estados Unidos

En el 2007, en el Monterrey Aquarium Bay de California de manos de su fundadora Julie Packard, recibió el premio al Héroe al Medio Ambiente por su labor altruista y apoyo a esta causa.

“Mi padre Rodolfo Guzmán, siempre me dio consejos de vida, los cuales he intentado transmitir a mis seguidores, mis hijos y hasta los demás luchadores, así como a los jóvenes y niños que buscan cumplir su sueño. Un luchador debe ser disciplinado, trabajar por lo que desea y siempre ayudar a las causas como parte de su personalidad”, añadió el azteca.

“Todos los jóvenes luchadores de Costa Rica deben aprovechar la oportunidad. Se está trabajando muy fuerte. En México después del fútbol la lucha libre es el deporte más importante y quizás el más popular porque a la lucha van familias y personas de todas las edades y todos se divierten todo”, añadió.

Sobre su pelea de este sábado, El Hijo de El Santo explicó que será entretenida y muy disputada.

“Será una lucha muy técnica, va a complacer al público. Será difícil porque él tiene la juventud y unas 15 libras más que yo. Pero cuento con la experiencia, soy más ágil y esa puede ser mi ventaja. Esperamos dar una buena lucha”, enfatizó el peleador.

Además en el duelo Costa Rica - México estarán presentes los luchadores ticos Zum, Dragon King, El Espantapájaros, El Hijo de Thor y El Intocable, mientras los aztecas Alas de Oro y Alas de Plata junto a El Rey León, pelearán en parejas y tercias.

La entrada gradería general es gratuita y puede adquirirse al WhatsApp 8909-6087, mientras la entrada Vip tendrá un costo de ₡15.000 que incluye autógrafo y fotografías con El Hijo de El Santo y demás luchadores.