Hermano menor de Sherman Guity también superó el dolor y sus miedos para volver al atletismo

Rasheed Miller Guity, quien a sus 20 años fue seleccionado para participar en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, competirá en el evento de salto largo. (Rafael Pacheco Granados)

La vida de pronto parece ensañarse contra los hermanos Guity, quienes para sobresalir en el deporte han tenido que vencer una serie de obstáculos, probar su valentía y su temperamento.

Sherman, el hermano mayor, tras un accidente automovilístico hace cuatro años, sufrió la amputación de parte de su pierna izquierda, pero eso no le impidió convertirse en medallista de oro y plata en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde impuso un nuevo récord de las justas y llenó de orgullo a todo un país.

Ahora le toca el turno a su hermano menor, Rasheed Miller Guity, quien a sus 20 años fue seleccionado para participar en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, no sin antes tener que afrontar la muerte de su padre, quien siempre lo apoyó a practicar deporte.

Rasheed tiene en su hermano y su padre la inspiración para competir y una vez más buscar triunfos para nuestro país, en las primeras justas continentales juveniles, que se realizarán a nivel Sub-23 entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre, en territorio cafetero.

“Desde pequeño siempre me gustó el atletismo, pero me salí por algunos problemas y por el fallecimiento de mi padre. Él siempre me apoyó y en las competencias me acordaba de él. Eso me afectaba mucho en mi rendimiento... tenía mis miedos”, recordó Miller Guity.

El joven limonense, quien suma seis Juegos Nacionales, en los cuales ha ganado cinco medallas de oro, indicó que no le fue fácil sobreponerse; incluso dejó de practicar el atletismo por un tiempo, disciplina que al final también fue su motor para sobrellevar su dolor y así volver a la pista y demostrar sus condiciones.

Dejar huella. Precisamente, Rasheed encontró en Sherman la inspiración que buscaba para retomar el atletismo. Verlo superar el accidente y correr de nuevo pruebas de velocidad, a nivel internacional, lo animó a competir y continuar con el legado de los Guity.

“Sherman fue quien me inspiró, más aún al saber todo lo que superó para volver a competir. En mi mente solo está ese deseo: yo tengo que hacer lo mío también, dejar huella como decimos en la familia. Somos una familia de atletas. Nos estamos dando a conocer poco a poco”, manifestó Miller Guity

“sistir a los primeros Panamericanos Junior es una experiencia linda y espero dar buenos resultados. Estoy un poco ansioso, porque nunca había ido a este tipo de competencias, algo grande y tengo muchos deseos de competir. No puedo decir cómo me va a ir, primero debemos saber cómo están los rivales y las condiciones en Colombia. Voy a dar lo mejor de mí por Costa Rica”, expresó.

El atleta caribeño inició su carrera en el salto alto, donde incluso llegó a saltar 1,99 metros, según sus propios registros. Actualmente su marca en el salto largo es de 7,58 metros y a sus 20 años tiene una gran posibilidad de mejorar.

“Me quedé en el salto largo porque mis condiciones son las idóneas. La clave es la velocidad y la técnica para alcanzar los objetivos. Esa combinación es la ideal para lograr buenas marcas. En las últimas semanas hemos estado trabajando para mejorar y hacer un buen papel en Colombia”, dijo Miller Guity.

“Es claro que no ha sido un proceso fácil, pero hemos ido mejorando. Mi hermano Sherman me da confianza, me dice que tengo que entrenar fuerte, que nunca debo rendirme y eso me inspira. Sé que yo también puedo lograr grandes cosas como él. Voy con todo a los Panamericanos”, aseguró.