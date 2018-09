“Competir me ayuda a mejorar mi estado de ánimo. Me ayuda a despejarme del dolor, porque montando en bicicleta se me olvida la discapacidad. Es como cambiar el chip. El dolor neuropático no tiene cura, pero correr me ayuda a tener mejor calidad de vida. Aunque no desaparece (el dolor) uno se va acostumbrando y se alivia gracias a un neoroestimulador que me implantaron y los medicamentos”, expresó Raabe.