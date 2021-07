Heat elimina a Pacers y regresa a finales de NBA

Serena Williams, Carolina Wozniacki, Greg Oden Greg Oden, jugador del Heat de Miami, posó con el trofeo de ganador de conferencia del Este de la NBA con las tenistas Serena Williams (izquierda) y Caroline Wozniacki. (AP)

Miami

Durante toda la campaña regular, la supremacía del Heat de Miami en la Conferencia Este fue puesta en serias dudas por los Pacers de Indiana.

Llegaron los play-off y las dudas se despejaron de una manera enfática.

El Heat se convirtió en el tercer equipo en la historia en ganar la serie por el título de la conferencia por cuarto año consecutivo, luego de una paliza para concluir su serie de encuentros ante Indiana.

LeBron James y Chris Bosh anotaron 25 puntos cada uno y Miami eliminó a los Pacers por tercer año en fila, con una humillación de 117-92 en el sexto juego de la final del Este.

“Me siento bendecido, me siento muy bendecido. Con mucha humildad”, declaró James. “Y no damos esta oportunidad por hecho. Es un equipo increíble, es un grupo increíble. Sabemos que tenemos trabajo que hacer, no damos nada por hecho. Vamos a la cuarta final consecutiva”, afirmó el jugador.

Dwyane Wade y Rashard Lewis anotaron 13 puntos cada uno por Miami.

El Heat impuso una marca del conjunto con 11 triunfos seguidos en postemporada como local, racha que se remonta a los últimos dos partidos de las finales del año pasado, logrando tener ventaja de 37 tantos en un punto del encuentro.

“El grupo adora competir y competir al más alto nivel, que le exigen hacia nuevos niveles”, declaró el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

Indiana lideró el Este durante gran parte de la temporada regular, impulsados por el recuerdo de perder el sétimo juego de las finales del Este en Miami hace un año. Así que pasaron esta campaña con un objetivo en mente: Superar a Miami como los reyes del Este.

“Es una amarga decepción no alcanzar nuestros objetivos”, declaró el entrenador de los Pacers, Frank Vogel. “Es muy amargo perder ante este equipo por tercer año consecutivo. Pero estamos compitiendo contra el Michael Jordan de nuestra era, contra los Bulls de Chicago de nuestra era, y hay que inclinarse el sombrero ante ellos por la forma como jugaron toda la serie”, apuntó.

Así que ahora, Celtics y Lakers ya tienen compañía.

Hasta el viernes, eran los únicos equipos en la historia de la NBA en llegar a las Finales cuatro temporadas consecutivas. El Heat se les unió, y su búsqueda por un tricampeonato inicia el jueves ya sea en San Antonio u Oklahoma City.