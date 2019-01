“Clarissa había sido bicampeona olímpica y la mayoría de personas del ambiente boxístico pensaban que ella me iba a ganar fácilmente, me iba a matar, porque tenía una gran carrera como amateur. Sin embargo, nosotros nos preparamos muy fuerte, lucimos nuestro mejor boxeo y hasta la derribamos en el primer asalto, aunque al final la decisión no nos favoreció”, aseguró Gabriel.