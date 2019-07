“No siento que deba sentirme mal por la edad (Hanna tiene 36 años). La juventud es la juventud, pero también ha que recordar que la experiencia es la experiencia. No podemos hablar de cuál de las dos tiene más experiencia porque yo no tuve carrera amateur y ella sí. En el ámbito profesional siempre he tenido que medirme con rivales más experimentadas y tuve que salir avante, pero hoy cuento con mi entrenador Pedro González y mi esposo Bryan Tiquito Vásquez, de quienes he podido asimilar grandes enseñanzas y es parte de lo que podré enseñar este miércoles”, dijo Gabriel.