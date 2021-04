Me he dado cuenta que no se puede complacer a todo el mundo. Antes de esta última pelea solo tuve guerras contra Natasha Spence, Oxandia Castillo, Claressa Schields, Sara Dwyers y Abril Vidal (cuatro victorias y una derrota ante Shields) y precisamente esos que dicen esas cosas no son los que me apoyan cuando tengo peleas duras. Hay personas a las que nunca podré complacer porque realmente no es que me quieren ver ganar una pelea buena, lo que quieren es que alguien me mate y verme en el suelo, pero eso no va a suceder, porque mi equipo y yo trabajamos duro para estar en las mejores condiciones a las que tengas que enfrentar.