“Estoy a disposición de mi equipo, soy uno de los gregarios indispensables para que no nos falte nada. Tenemos un líder sólido que esperamos con él estar en la disputa y ya si se me presentan en el camino las metas volantes, bienvenidas sean, pero no será mi interés personal, que es apoyar a mi líder, a mi capo, Aristóbulo Cala y también quiero una victoria de etapa, porque en las ocasiones anteriores he sido segundo y no lo he logrado”, comentó el pedalista cafetero.