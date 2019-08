“De parte de Costa Rica decirles gracias, gracias por. Representarnos así, es un orgullo. Se han logrado las preseas peeo también avance en muchas disciplinas. Les quiero decir que me emocioné mucho viendo sus participacionws, las que pude ver. El partido que más me emocionó de la selección femenina fue contra Colombia, si en números no lo ganamos, pero en el corazón sí”, dijo el mandatario.