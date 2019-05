“Aquí tenemos Eurosport en ruso y en español para verlo, pero estamos muy contentos. El año pasado a él le hizo falta correr el Giro, por más que lo incluyan en otra grande, él siempre prefiere el Giro. Y yo prefiero ver las etapas en repetición, cuando son las bajadas muy pronunciadas trato de no verlas en directo, me despisto, me voy a hacer otra cosa y cuando yo sé que la etapa terminó, que no ha pasado nada, que todo está bien, entonces ya me siento a ver tranquila la repetición, pero le paso preguntando a Rodolfo”, contó doña Raisa.