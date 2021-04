“Hace cuatro años yo estuve en el proceso Homeless de fútbol calle. Las malas amistades me llevaron a eso. Muchas veces son personas que uno tiene cerca que lo llevan por caminos muy difíciles. Me encontré a mi familia y a mis amigos que me ayudaron a salir adelante y ahora en el fútbol playa puedo decir que encontré mi pasión. Estoy con la ilusión de cada domingo venir a superarse en la arena”, comentó.