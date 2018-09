“Actualmente hay un hueco generacional muy grande entre Lico Ramírez y quién podrá remplazar su figura. Surgieron ciclistas que mostraron un buen nivel, pero no logran tener la continuidad y la regularidad de Federico. Por otro lado, no hay ligas menores en ciclismo de montaña por etapas o distancias largas. No hay una Selección de esta modalidad que tenga una adecuada preparación y fogueo. Cada ciclista o cada equipo trabaja individualmente y los talentos muchas veces se pierden al no darles seguimiento, por lo que no surge ese corredor que sea tan determinante como Lico”, indicó Brenes.