“Uno hace el trabajo y no es lógico que tenga que asumir la responsabilidad de un irresponsable que usó sustancias prohibidas y eso para nosotros es inaceptable. Esa negociación se tiene que dar y nosotros no podemos pagar, no vamos a pagar, por qué pagar y asumir el pago de un irresponsable”, cuestionó González.