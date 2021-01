“Me sentí muy bien, la natación estuvo rápida, sin embargo la bici fue donde mejor me sentí, eran tres vueltas; la primera arranqué muy rápido, luego me regulé un poco para no quemarme, porque como dije, no hay chance para el segundo aire. En la carrera era solo un tirón, entonces uno no ve tanto a los competidores, además de que salimos cada 40 segundos”, explicó Campos.