“En estas primeras etapas de la Dauphiné se nota algo que por años no lo habíamos visto, un Ineos sin forma, sin orden estructurado. El Jumbo les ha ido dando ya varios golpes, pero sobretodo, anímicamente. Ineos no la está viendo en el uno contra uno contra Roglic. Egan no ha tenido las piernas y eso siempre genera duda, así sea preparación”, opinó el ciclista nacional Carlos Andrés Brenes.