‘Estoy bien’. Warner Rojas es testigo de tragedia en el monte Masnaslu por avalancha

Warner Rojas narra su experiencia luego de avalancha en el Manaslu Tras el deslizamiento, hay un montañista fallecido, personas desaparecidas y 15 heridos

“Estoy bien”; fue la primera frase que expresó el montañista Warner Rojas en un audio de 57 segundos en el cual confirmó a La Nación, a eso de las 11 de la noche del lunes, que se encuentra a salvo, luego de conocerse la tragedia en el Monte Manaslu, de 8.163 metros sobre el nivel del mar, en los Himalayas.

Una avalancha a más de 6.000 msnm provocó la muerte de un montañista, la desaparición de otro expedicionista y la esquiadora estadounidense Hilaree Nelson, quien al parecer habría caído en una grieta, luego de hacer cumbre en el Manaslu. Tampoco ha sido localizada.

Además, al menos 15 personas, entre expedicionistas y shepas, sufrieron golpes y fracturas ante la avalancha que se precipitó en la montaña de forma inesperada, según afirmó Warner quien este miércoles iba a intentar hacer cumbre sin asistencia de oxígeno en el Manaslu.

“Fue un día complicado. No sé por qué pero no me sentí bien durante la tercera o cuarta rotación (ascenso y descenso de la montaña). Las cosas pasan por algo y llegando al campo uno nos enteramos de la avalancha. Realmente ha sido una situación muy complicada arriba”, comentó Rojas.

Warner Rojas arriesga su vida ante peligros del Monte Manaslu. ¿A qué se expone?

“Durante el descenso me encontré con amigos argentinos, brasileños y chilenos que he conocido aquí. Es muy complicado. La gente está devolviéndose. Yo no me sentí bien y me devolví. La verdad es que la montaña es muy peligrosa y hay que estar al 100%”, expresó.

El escazuceño, quien en el 2012 fue el primer costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest (8.849 msnm), la montaña de mayor altitud en el planeta, comentó que se encontraba en el campamento base (4.700 msnm) y en las últimas horas había conversado vía telefónica con el venezolano Marco Castillo, quien días antes le había prevenido de la posibilidad de avalanchas y mal tiempo en el Manaslu.

“Con mi amigo Marco veníamos conversando en los últimos días y temíamos que algo así pudiese pasar. Las placas de hielo, la temperatura y las condiciones climáticas se estaban dando para una situación así en la montaña y pasó. Las empresas están cancelando los intentos de hacer cumbre y la verdad la situación en este momento es caótica”, relató Rojas.

“Lamentablemente arriba hay una persona fallecida que ya está confirmada, así como otra perdida y alrededor de 15 personas están heridas, con fracturas. La mayoría fueron evacuadas en helicópteros que han salido volando desde el campo base”, añadió.

Warner Rojas empezó su ascenso al Monte Manaslu el 3 de setiembre y desde entonces vivió condiciones climáticas muy complicadas. Cortesía: Warner Rojas

Duro momento Copiado!

Warner reiteró que es muy difícil que intente hacer cumbre, pues las condiciones están muy peligrosas y la nieve y el hielo inestable por las avalanchas, lo que puede provocar un accidente con consecuencias aún mayores. Recordó que todas las mañanas reza un Padre Nuestro y una Ave María y hoy más que nunca le da gracias a Dios por estar con vida, al igual que sus compañeros argentinos.

“Las cosas pasan por algo. Cuando yo iba para el campo uno, empecé a sentirme mal, hasta me dieron ganas de vomitar. Cuando llegamos un sherpa nos informó que había ocurrido una avalancha entre el campo cuatro y el campo tres. Parece que hay gente muerta nos dijo y ahí empezó todo”, recordó Rojas.

En su tienda, en el campamento base, Warner repasa lo sucedido y no puede ocultar sus sentimientos ante la dura experiencia que vivió.

“Ninguna cumbre vale la vida de un ser humano. Pienso en sus familias y la verdad es complicado tomar decisiones. Vamos a ver si sigo o regreso. Estoy aquí porque amo la montaña y mi verdadera cumbre es mi hogar. me invaden las emociones, porque es recordar a amigos y conocidos que han fallecido o están desaparecidos, o heridos y que no estén”, manifestó Rojas.

“Observé pasar a Pablo, un amigo argentino, quien me dijo que estuvo muy cerca que la avalancha lo agarrara, por lo que decidió regresar al campo base. porque no tiene cabeza para estar en los campos de altura y lo puedo entender. Otro amigo chileno contó que es muy triste, están buscando cuerpos, gente desaparecida. Es una tragedia y desde aquí se escuchan avalanchas muy cerca del campamento”, añadió.