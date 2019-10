“Para mí es un gran dato que me inspira a correr, pues nadie ha ganado La Ruta tres años seguidos. Llego en buena forma y obvio, vamos a luchar por conseguir esa tercera. Personalmente cuanto más técnico y difícil sean las etapas mejor me va, diría que me beneficia, pero sobre todo quiero pasarlo bien y que no haya contratiempos. Es una carrera que me encanta, para mí es muy especial”, aseguró Betalú.