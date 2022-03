Esgrimista tico Bradley Johnston: ‘Nadie decide ser trans solo para ganar en el deporte’

Bradley Johnston tiene 14 años de formar parte de las selecciones de esgrima en las diferentes categorías. Fotografía: Juan Diego Villarreal (Juan Diego Villarreal Fue)

Con 14 años de integrar la Selección Nacional de esgrima, el atleta costarricense Bradley Johnston aseguró que el deporte tiene una deuda histórica con la comunidad LGBTIQ+. También opina que el deporte femenino tiene múltiples obstáculos para llegar a tener mayor equidad, con respecto a la rama masculina, pero la inclusión de mujeres trans no es una de ellas.

Bradley, quien en los Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua, 2017, fue el primer medallista de oro para Costa Rica, conversó con La Nación sobre la polémica que surgió a raíz del triunfo de la nadadora transgénero Lia Thomas, al ganar las 500 yardas en los campeonatos universitarios en Estados Unidos.

Johnston, quien forma parte de la comunidad LGBTIQ+, explicó que en general el deporte está muy cargado de estigmas y discriminaciones y una manera de dejarlos atrás es incentivar a las personas y tener esos espacios más inclusivos.

El esgrimista explicó que no es especialista en los temas trans, pero tiene claro que detrás de Thomas hay un gran esfuerzo por superarse, por entrenar y que las federaciones internacionales tienen sus reglamentos para permitirles competir, una vez que cumplan con los requisitos que les solicitan.

Al deportista también se le consultó sobre la reacción de la extriatleta Laura Mata, quien en sus redes sociales manifestó que el “deporte femenino no es plan B para deportistas masculinos fracasados”, a lo cual reflexionó sobre el esfuerzo que hace cualquier atleta en el mundo para sobresalir.

“Nadie decide ser trans solo para ganar en el deporte. Ese proceso viene cargado de muchísimo peso en una sociedad como la de hoy, donde hay muchos comentarios en contra, los cuales vienen cargados de un gran desconocimiento de lo que viven las personas trans día a día”, comentó Johnston.

“El deporte tiene una deuda histórica con la comunidad LGBTIQ+. Es un grupo poblacional importante que ha tenido que buscar otros espacios para desenvolverse en sociedad y mostrar sus capacidades. El respeto a la identidad de género es un paso adelante para invitar más personas a la mesa y no un intento de reemplazar unas por otras, sino que la mesa se ha hecho más grande con cabida para todos y todas”.

Para el Bachiller en Ciencias Políticas la lucha de las mujeres en el deporte no tiene que ir en contra de las deportistas trans, sino en mejorar sus condiciones, tal y como lo ha venido haciendo a nivel mundial y no ser atacadas y discriminadas en los eventos deportivos, incluso por las mismas mujeres.

“El deporte femenino tiene múltiples obstáculos para llegar a tener mayor equidad de condiciones con respecto a la rama masculina, pero la inclusión de mujeres trans no es una de ellas. A las mujeres se les debe dar una igualdad salarial, acceso a patrocinios y tiempos de transmisiones por televisión, todavía hay una lista grandísima”, comentó Johnston.

“No debe ser el caso que suene las alarmas por un resultado importante de un deportista trans, me parece que están tratando de buscar enemigos que no lo son. Por ejemplo, en las olimpiadas pasadas de Tokio 2020 la atleta trans Laurel Hubbard participó en levantamiento de pesas y no ganó, pero eso no fue noticia. Cuando pierden las personas no arman un alborto”, expresó.

Federaciones y reglamentos

También se le consultó al actual seleccionado nacional si consideraba que los deportistas trans tienen ventaja sobre las mujeres, a la hora de competir, a lo cual también externó su punto de vista.

“No soy un especialista en temas trans, pero las federaciones nacionales e internacionales tienen sus reglamentos establecidos, con el fin que puedan competir. Cada atleta se somete a exámenes y análisis para ser tomado en cuenta y cumplir con las reglas establecidas”, afirmó Johnston.

Asimismo, el esgrimista recalcó cuales pueden ser las diferencias, a su criterio, para que un atleta pueda triunfar, mientras otro no lo logra.

“En el deporte nunca se compite en igualdad de condiciones, ya que no hay dos cuerpos iguales. Las condiciones socioeconómicas de las personas y atletas son distintas y el acceso a la preparación de calidad es diferente, dependiendo de la comunidad en donde se vive”, acotó Johnston.

“Basta comparar las condiciones en las que entrenábamos y competimos los atletas costarricenses hace 15 años con los accesos a equipos multidisciplinarios con los que contamos hoy en día (al menos en la GAM) o la situación que viven los atletas en Limón, hasta donde los asaltan. Lo que sí es igual es la lucha que vemos en deportistas, sus aspiraciones, esfuerzo por superarse día a día y el liderazgo en sus comunidades”, recalcó Johnston.

Bradley, quien actualmente labora para el Bufete de Abogados Fragomen, hace dos años impulsó ante la Defensoría de los Habitantes, el Icoder y la Asamblea Legislativa una ley para que los deportistas de alto rendimiento y seleccionados pueden tener su carné de asegurados por la Caja Costarricense de Seguro Socia (CCSS).

Además busca la aprobación del Proyecto de Ley 21.630 para la reforma constitucional con el fin que el deporte, educación física y la recreación sean derechos para todas las personas en todos los niveles.