“Mientras no sucedan las cosas, uno no puede contar con ellas, entonces yo puedo decir que no estaba lejos de la marca, pero es que una de las tantas cosas que me ha enseñado esto es que no podés esperar y decir algo. Hay que hacerlo, es un deporte completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Yo creo que en este deporte no hay quite, el motor son los brazos y el cuerpo y si te sentís mal no hay forma, mientras que en el motociclismo uno puede recostarse al talento o a tener un buen día”, acotó.