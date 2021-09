Ernesto ‘Lobito’ Fonseca celebró un cumpleaños inolvidable en los Juegos Paralímpicos de Tokio

Cortesía: Comité Olímpico Ernesto 'Lobito' Fonseca concluyó en el octavo lugar en la final de los 100 metros lisos, en la modalidad de triciclos. Cortesía: Comité Olímpico

Con un pequeño queque y el tradicional canto de ¡Feliz Cumpleaños!, el atleta Ernesto Lobito Fonseca festejó este viernes sus 40 años de edad, junto a la delegación de Costa Rica que forma parte de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

La celebración culminó para Fonseca con su participación en la final de la prueba de los 100 metros lisos, en la categoría de triciclos T51.

Ernesto terminó la competencia en el octavo lugar, con un tiempo de 25 segundos y 13 centésimas (25:13).

La medalla de oro fue para Peter Genyn de Bélgica con 20.33, la plata para Toni Piispanen de Finlandia con 20.68 y el bronce para Roger Habsch, también de Bélgica, con 20.76.

Genyn, quien además es poseedor del récord mundial con 19.71, impuso un nuevo registro paralímpico. El anterior era de 21.15 y también le pertenecía a él, tras lograrlo en las justas de Río 2016.

“Muchísimas gracias por el apoyo que me han brindado. Sé que han estado pendiente de mí participación. La verdad estoy contento con el último resultado. No me fue tan bien en los 200 metros, pero es parte de la competencia. Vamos a observar el video y conocer en qué se puede mejorar, para la próxima competencia”, explicó Fonseca.

“En estos 100 nos fue bastante bien, pero sé que podemos mejorar. De verdad les agradezco a las personas que han estado pendientes de mi participación, gracias por apoyarnos. Igual gracias al Comité Paralímpico y al Comité Olímpico por su colaboración en todo momento”.

El pasado lunes Lobito Fonseca debutó en los Juegos, al tomar parte en el evento de los 200 metros en triciclos, donde terminó octavo con una marca de 47.95.

Este viernes, el velocista limonense Sherman Guity competirá en la semifinal de los 200 metros lisos, categoría T64, a las 8:34 p. m.

Sherman, enfrentará en el segundo heat eliminatorio a Arz Zahreddine de Líbano, Jonathan Gore de los Estados Unidos, Levi Vloet de Países Bajos y Jarryd Wallace, también de Estados Unidos.

De avanzar a la final, el limonense disputará la presea de oro al día siguiente a las 5:15 a. m.

Guity busca su segunda presea en las justas, tras ganar la medalla de plata el pasado lunes 30 de agosto en los 100 metros lisos, categoría T64.

Además, el taekwondista Andrés Molina entrará a escena a las 8:45 p. m., en la categoría + 75 kilogramos, cuando se enfrente a Nynishan Omirali de Kazajistán.