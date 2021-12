La debilidad fue que no tuvimos claridad en el último cuarto, nos faltó más vértigo, no tuvimos esa claridad. Alajuelense se paró bien, nos respetó, se posicionó bien y no tuvimos espacios. La asignatura pendiente es la definición y fueron detalles que debemos ajustar; salimos orgullosos del equipo. Fuimos el equipo más estable, vinimos a competir, no sé si el gol de Johan (Venegas)o el de hoy de Gabriel Torres nos eliminó. El equipo me deja tranquilo porque fuimos competitivos.