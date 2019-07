“No me esperaba la designación de ser la abanderada. La entrenadora Amelia (Valverde) no me quiso decir nada, por lo que el escuchar mi nombre fue una sorpresa. Junto con el equipo femenino y las otras deportistas esperamos hacer un buen papel. En fútbol queremos darle una medalla al país, es una gran oportunidad. Espero aprovechar los Juegos porque ser la abanderada es un rol importante y es la imagen del grupo”, dijo Cruz, durante el acto que se realizó en el Comité Olímpico, en Coronado.