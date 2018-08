“Ha sido una subida muy, muy rápida, en la que hemos hecho todo lo que hemos podido. Cuando ha arrancado Yates había que estar atentos y no dejarle mucho hueco. Arranqué intentando llevar al grupo y cuando me alcanzaron, decidí seguir tirando un poco por Nairo, para que no se le fuese mucho. Luego tenía que estar ahí. Queda muchísima carrera todavía y seguimos estando plenamente metido en la lucha”, apuntó Valverde.