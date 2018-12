“Nuestra ideología es trabajar con juventud, mira que en mi equipo no tengo ciclistas mayores de 30 años. De hecho, me tocó salir de Óscar Sánchez porque queríamos tener jóvenes. Por ahí he visto corredores que siempre me han gustado, que me parecen importantes y cuando los tenga identificados, después de que termine la Vuelta, volveré a Costa Rica y haremos pruebas médicas y de laboratorio más algunos test físicos para ver si tienen posibilidad de entrar acá”, explicó.