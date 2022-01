Épico Rafael Nadal logra remontada que nadie olvidará

Un Nadal épico, el que nunca se da por vencido, el que siempre hace un último esfuerzo después del último, se levantó en una final que parecía perdida, con desventaja de dos sets a cero ante Daniil Medvedev. Ganó un set, ganó otro, obligó a jugar el quinto set donde al margen del resultado ya era un gladiador.

Al frente tenía a otro luchador incanzable, que sin gestos de euforia, ni festejos con el puño cerrado, ni gritos, sabe luchar contra todo y contra todos: contra la fiera de Nadal, contra el público que repetidas veces lo incomodó con ruidos en el momento del saque, contra la impotencia del árbitro que nunca logró poner el todo en su lugar a los aficionados, contra el estadio eufórico cuando Rafa quebró para ponerse 3-2 en el set definitivo.

Medvedev parecía destinado a levantar la copa, con el 6-2 y el 7-6 de los primeros dos sets de una final que parecía terminarse antes de lo esperado, justo como la del US Open 2019 cuando el español tomó en sus manosel duelo con el emergente ruso. El jovencito, dos sets abajo, no se dio por vencido y animado por un público que quería ver más tenis (apoyo que rara vez tiene) llevó entonces la batalla hasta el quinto set, donde la remontada no terminaría de consumarse.

Esta vez los papeles se invirtieron, con Rafa negándose a rendirse , y con todo el público animándole. Contrario a lo sucedido en Nueva York, la remontada fue total: 6-4, 6-4 y 7-5. Nadal lo hizo.

Logró regresar después de seis meses fuera de las canchas por lesión. Logró levantarse de dos sets perdidos como si no fuera un veterano de 35 años. Logró que este Abierto de Australia no fuera recordado por la ausencia de Djokovic y su perdida batalla legal ante el gobierno de Australia por ingresar sin vacunas. Superó a Roger Federer y Novak Djokovic como el ganador de 21 Grand Slams, uno más que sus dos legendarios competidores. Nadal lo hizo.

Rafael Nadal jugó de la forma como suele hacerlo, a punta de coraje cuando todo parece perdido. (WILLIAM WEST/AFP)