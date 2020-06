“Cada nación vive una situación diferente. En nuestro caso tenemos a Andrea, quien está confinada entrenando en su casa, en los Estados Unidos, porque ella me cuenta que las personas no guardan el distanciamiento en las calles y en la pista, ni utilizan alcohol en gel, por ejemplo. Con Noelia es diferente: con ella entrenamos a las 5 a. m. por las calles de Puriscal o Turrubares, e incluso en la montaña, para que no pierda su condición”, comentó Mena.