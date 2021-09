El triatleta acostumbrado a levantar la bandera de Costa Rica en Xterra llegó a su noveno triunfo

Rom Akerson volvió a ganar en el Xterra de República Dominicana.

Su entrada triunfal a la meta de una carrera Xterra, con la bandera de Costa Rica a la espalda y una sonrisa, no es una imagen nueva para el triatleta Rom Akerson.

Este domingo lo volvió a hacer en República Dominicana y consiguió su noveno triunfo en esta modalidad del triatlón, la cual se realiza en ciclismo de montaña y trail running.

A menos de un mes de cumplir 37 años, el nacido en Estados Unidos y nacionalizado costarricense, no se visualiza fuera de la élite.

Es más, asegura sentirse en su mejor momento, por eso el pasado 28 de agosto estuvo compitiendo al lado de triatletas mucho más jóvenes que él, durante la primera fecha de la serie nacional, en Pinilla.

Ese sparring le sirvió para viajar al país caribeño y dejarse el primer lugar general de la competencia, al concluir con un tiempo total de 2:41.38.

El segundo lugar, el neozelandés Kieran McPherson, ingresó a casi tres minutos, siendo una victoria sin apelaciones. Un poco más atrás se ubicó el mexicano Francisco Serrano.

“Había varios corredores bastante buenos. La verdad el evento estuvo muy duro, la parte de ciclismo muy exigente y con calor, eso me sirvió. En el ciclismo logré despegarme, en la transición dos me pude bajar con dos minutos de ventaja y corrí lo suficientemente duro para ganar”. — Rom Akerson

Anteriormente, Rom ya había ganado en República Dominicana, único país donde he repetido un primer lugar. También alzó los brazos en Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica y México. Además de sus dos campeonatos mundiales: Sub-23 en 2006 y mayor en 2018.

Desde ese 2006, empezó su conexión con los eventos Xterra y aún permanece. El paso del tiempo solo lo hace sentirse mejor.

“Creo que soy un poco más maduro, puedo elegir mis carreras un poco mejor. Me he estado entrenando solo, en la playa, donde estoy viviendo. Con casi 37 años me siento muy bien y competitivo, también se trata de disfrutar la vida, no solo ganar-ganar, sino representar bien el país, con una buena sonrisa”.

Esa es otra de sus características, el buen humor y cariño por Costa Rica.

Akerson está en el país desde niño y aunque fue hasta hace dos años que obtuvo la nacionalidad, la mayor parte de su vida la ha dedicado a representar los colores nacionales.

Su intención es volver al Mundial de Xterra, el próximo 5 de diciembre, aunque por los constantes cambios que ha traído la pandemia no lo da por un hecho.

“Igual he estado siempre entrenando, enfocado en carreras, ahorita es difícil pensar en objetivos porque no se sabe cuáles carreras se hacen y cuáles no. Me gustaría correr el campeonato nacional (de triatlón), el mundial, pero todo está en el aire también por temas también de patrocinadores”.

Las marcas lo siguen apoyando, sin embargo, sabe que la crisis económica también las afectó y por eso de su bolsillo salen otros gastos, sobre todo si se trata de competir en el exterior.