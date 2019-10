"Tengo la mente abierta, no es solo una decisión mía y no me cierro a otras posibilidades... Con sólo una contrarreloj, que además tiene una meta bien empinada, me encanta. Soy un escalador y son el tipo de etapas que me gustan. Será un Tour diferente. Muy pero muy duro, con muchas etapas muy elevadas”, dijo Bernal, cafetero que a sus 22 años se convirtió en el campeón más precoz del Tour desde la Segunda Guerra Mundial.