El objetivo de Leonardo Chacón es sumar para Juegos Olímpicos 2016

Uno de los aspectos más importantes en la vida para poder triunfar es la actitud, virtud que tiene, y de sobra, el triatlonista costarricense Leonardo Chacón.

Este aguerrido atleta costarricense logró poner en lo más alto, una vez más, la bandera de Costa Rica en una competencia internacional de triatlón.

La conquista de ayer fue en Chile, cuando el tico se impuso en la Copa Continental de Viña del Mar con un muy buen tiempo de 1 hora, 54 minutos y 41 segundos.

A pesar de que el liberiano se mostró contento por la victoria, asegura que el podio no es lo que lo va a desvelar en cada una de las carreras que tenga a partir de ahora.

Esto se debe a que Leo no ve como prioridad solo colgarse medallas en su cuello, sino que busca puntuar poco a poco para poder llegar a los próximos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016.

No cabe la menor duda que los 200 puntos que sumó Chacón ayer por ganar en Suramérica le caen a la perfección a esas aspiraciones.

“Empezamos con el pie derecho el 2014, no tanto en posiciones sino puntuando poquito a poco, el triunfo es una recompensa al sacrificio”, aseguró Chacón desde Chile en una entrevista para medio de Skype.

Leo Chacón fue el primero en ingresar a la meta ayer en Viña del Mar. | CORTESÍA DE RICARDO CUMPLIDO DESDE CHILE

Otra de las cosas que distingue a Leo es que es un trabajador sincero, de esos que prefiere sacrificar tiempo con la familia con tal de defender los colores de su país a muerte.

Él no se ve en Rió en el 2016, él ve a Costa Rica ahí.

Sacrificado hasta la última gota de sudor, Chacón luchó contra la congelada agua chilena que lo puso prácticamente a “sobrevivir”.

Una vez que logró pasar lo que para él fue la etapa más dura, se dedicó a utilizar su atinada estrategia, que al fin y al cabo lo llevó hasta lo más alto del podio.

Chacón realizó una fuga en bicicleta junto con varios atletas pero el despegue se dio en el atletismo.

Leo corrió junto al mejor chileno de la competencia, Gaspar Riveros, a quien esperó a verlo cansado para hacerle tres cambios de ritmo con los cuales lo fulminó.

Cariño. Si hay algo que se nota a la distancia es el gran patriotismo que tiene el atleta liberiano y la gran comunión que tiene con las personas que lo siguen a diario.

“Yo me siento un atleta privilegiado porque los ticos siempre me demuestran su cariño, creo que la gente ha comenzado a comprender que aunque no siempre salgan las cosas bien como hoy (ayer), saben que uno hace esto de una forma sincera y correcta”, añadió.

Chacón regresará hoy a Costa Rica y mañana continuará sus entrenamientos para preparar su próximo reto, el cual será en la Copa Continental en Condovac.

Otra competencia que lo puede acercar a más puntos que le permitan llegar hasta Río en el 2016.