“Ella jugaba al tenis de mesa y me explicó cómo jugar. Me fue gustando mucho y no era necesario correr ni brincar. Con el tiempo la enfermedad fue desapareciendo y uno puede llevar una vida más normal. Pero en mi caso el tenis de mesa se convirtió en mi deporte favorito y ahora no lo cambio por nada, pues me ha permitido ser seleccionado y conocer muchos países. Además me abrió las puertas para estudiar en los Estados Unidos”, añadió Sánchez.