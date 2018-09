“Tenía experiencia conduciendo karts, pero no un automóvil. No había aprendido antes porque sinceramente tenía cierta incertidumbre de lo que podría ser capaz. Ahora me siento más tranquilo y motivado. Todas las fechas uno va aprendiendo y esas enseñanzas se reflejan en la última carrera donde pude realizar un pasar (a Mauricio Hernández) que fue al límite y demuestra todo lo que aprendí”, comentó Valverde.