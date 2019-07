“No tengo idea de cuántos títulos he ganado, nunca me he dado a la tarea de averiguar el número, porque nunca me imaginé que llegaría hasta aquí. Yo me preparé en la universidad más para ser entrenador de fútbol, pero por situaciones especiales pasé a ser entrenador de voleibol, pero jamás me imaginé que iba a estar más de 40 años aquí”, menciona.