“En los días previos a la Vuelta siempre hay mucha expectativa. Empieza a salir entrevistas que uno siempre lee. Mencionaban a todos, pero yo estaba en la sombra, pero entre más no, era como que me dijeran que sí. Yo me decía a mí mismo, ¿por qué no puedo ganar la Vuelta?”, afirmó.