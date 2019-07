“Tomé más fuerzas tras superar todas aquellas cosas que me pasaron. Cambié de mentalidad y pude superarme. Me di cuenta que hay que ser fuertes, que todos tenemos que morir algún día, que las personas no siempre estarán para uno. También me convencí que no era necesario andar en la calle o tomar malas decisiones para seguir adelante, todo depende de las metas que uno se ponga en el futuro”, indicó Ricketts.