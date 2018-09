"Tuve muchas dificultades con la humedad. El calor ya lo conocemos pero la humedad es muy peligrosa sobre todo en la pista central. No hay aire que entre en el estadio y es muy difícil respirar así. Ya lo hemos visto otros días con otros jugadores. Aún así he podido luchar, he tenido opciones (...) No es una cuestión de edad", señaló el suizo.