Diputados consideran que Carolina Mauri colaboró en beneficio de premio de ¢233 millones para su hermano

Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público recomiendan que la exministra de deporte no pueda ocupar cargos públicos por un periodo no menor a cuatro años. Se intentó contactar a la exfuncionaria, pero no contestó las llamadas a su celular