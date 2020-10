He ahí lo que me limito a responderle al portero del Fariseo´s Football Club, conocido por su exhibicionismo religioso. En la columna de la semana pasada abordé este tema. Alguien me apostilló de “ateo”. Evidentemente, la pobre alma no entendió nada de lo que quise decir. Soy cristiano, pero no ando pandereteando ni catequizando a la gente. Otro baboso me calificó de “comunista”. De nuevo, este cándido, limitado espíritu, ejecutó no sé qué clase de cabriola intelectual para colegir de mi texto que yo fuese comunista. Soy social demócrata, con proclividad al liberalismo. Es divertido: en mi vida me han llamado “pianista de la corte”, “pluma al servicio del poder”, “ideólogo de la derecha” (¿cómo podría yo ser ideólogo de nada, por el amor de Dios?), ¡pero jamás me habían llamado comunista! ¡Era lo único que me faltaba! Con ello, queda completa mi colección privada de denuestos multicolores.