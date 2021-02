“Me llevé un golpe por un error mío. Mi entrenador Ernesto Garibaldi me advirtió que me moviera a la derecha, pero yo me moví a la izquierda y me llevé esa sorpresa. Pero bueno, son cosas del boxeo, me levanté y continué con la pelea, tratando dar mis mejores golpes y demostrando que era el mejor en el cuadrilátero. Eso sí acatando las indicaciones de mi entrenador Ernesto Garibaldi”, manifestó Jiménez a La Nación.