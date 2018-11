“Era una decisión que venía analizando junto con mi esposa. Siento que estoy en la edad óptima para dar el paso. Debo aprovechar las oportunidades que se me presentan y me parece que llegó el momento de aceptar la propuesta de Fight Club Promotion. Quiero dejar de ganar medallas y ahora me concentraré en ganar un título mundial”, aseguró Jiménez.