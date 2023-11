Daniela Rojas esperó más de 24 horas para recibir su medalla en medio de gran polémica

La atleta Daniela Rojas vivió 24 horas de incertidumbre, sorpresas y hasta un poco de decepción, tras ubicarse en la tercera posición en la prueba de 400 metros con vallas, en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, el viernes.

Daniela merecidamente se había adjudicado la medalla de bronce, lo cual llenó de alegría a los costarricenses. No obstante, su entrenador Roberto Méndez observó desde nuestro país, porque no pudo asistir a las justas continentales, una falta de la panameña Gianna Woodfruff, quien fue la ganadora.

La canalera botó la novena valla con su pie derecho y cometió una falta, de acuerdo al reglamento.

Inmediatamente Méndez envió un mensaje de WhatsApp al delegado de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) Marco Brenes, quien presentó la apelación. Tras observar el video y deliberar, le dieron la razón a la delegación costarricense.

Sin embargo, el equipo panameño reaccionó al perder la presea dorada e interpuso otra apelación. En un principio, Rojas se quedaría con el segundo puesto, al menos así fue el viernes por la noche.

No obstante, este sábado por la mañana se mantuvieron las apelaciones y los reclamos, y después de 24 horas y a pocos minutos de darse la premiación oficial, los jueces dieron marcha atrás y ratificaron como vencedora a la panameña Gianna Woodfruff, con un tiempo de 56.44, seguida por la brasileña Marlene Santos con 57.18 y Daniela Rojas fue tercera con 57.41.

Para la competidora Daniela Rojas, el resultado es fruto de su trabajo y se siente orgullosa de su medalla.

“Hay que respetar las decisiones de arriba, la medalla es medalla, independientemente del color tiene mucho peso. Estoy demasiado contenta, creo que hoy no me lo creo. Hay muchísimo trabajo detrás de este resultado y me siento muy feliz y agradecida. Vamos a trabajar muy duro para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024″, declaró Rojas.

Por su parte, Marco Brenes, representante de la Fecoa, admitió que fue un poco extraño como se resolvió todo, porque fue demasiado el tiempo en que se deliberó la decisión.

“En tantos años de estar en el atletismo nunca había vivido una situación como esta. Considero que nos vimos afectados, se están violentando los reglamentos, las interpretaciones no sé a favor de quién. Pero nos están perjudicando porque bajan a Daniela (Rojas) al tercer lugar, cuando se demostró que la panameña cometió una infracción y así se observa en el video”, expresó Rojas.

Por otra parte, la disciplina del boliche le aseguró la novena medalla a nuestro país en Santiago 2023, cuando el nacional Marco Moretti se garantizó la presea para el país y este domingo enfrentará a AJ Johnson de los Estados Unidos, por un puesto en la gran final. Él será el único representante costarricense en el evento individual programado para las 9 a. m. de Costa Rica.