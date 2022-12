Daniel Bonilla se lleva fuerte golpe con portón pero recupera liderato de Vuelta a Costa Rica

En una jornada trepidante, de constantes ataques y con un final de película, Daniel Bonilla del equipo Colono Bikestation Clips recuperó el liderato de la Vuelta Ciclística Telecable 2022.

Bonilla mantuvo un cerrado duelo con el ecuatoriano Marco Tulio Suesca, a quien venció en la propia raya de sentencia, luego de 94 kilómetros de recorrido, para enfundarse una vez más la camiseta amarilla, luego de ganar la primera etapa.

Ni siquiera llevarse un fuerte golpe al chocar contra el portón de una casa en el sector de La Candelaria, rumbo a Palmares, pudo detener al espigado corredor del Colono.

“No pude tomar la curva y terminé pegando contra el portón de madera de una casa. Por dicha no me hice daño, ni tampoco la bicicleta. Le ofrezco disculpas a la familia si se asustaron. Me siento muy contento por ser líder de la carrera y por el trabajo de todos los compañeros”, manifestó Bonilla.

La travesía entre Esparza, Monte del Aguacate, Palmarés y Berlín de San Ramón fue inédita, pues nunca se había celebrado. No obstante, la alta temperatura y lo complicado del recorrido movieron la carrera muy temprano.

Bonilla salió victorioso con un tiempo de 2 horas 51 minutos y 59 segundos (2:51:39), mientras Suesca fue segundo, con el mismo tiempo. A 35 segundos arribó Kevin Rivera, de la Selección de Costa Rica.

El campeón de la Vuelta 2019, quien fue el primer líder del giro a la tica en la jornada inaugural en Liberia, ahora acumula un tiempo de 15:56:12. El ecuatoriano Suesca es segundo con el mismo tiempo y Gabriel Rojas, de la Selección de Costa Rica, es tercero a 1:36.

El panameño Franklin Archibold, quien ostentaba el primer lugar, cayó al cuarto puesto con una diferencia la de 1:40.

Este miércoles se correrá la sexta etapa entre Pinares se Curridabat y Pérez Zeledón, para 120 km, donde el ascenso será la tónica del día.