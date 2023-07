Costa Rica tenía en Estados Unidos al luchador que le dio histórica medalla

Posiblemente el nombre de Maxwell Lacey no le suene tan conocido y de seguro de lucha no conozca tanto, pero a partir de este sábado este atleta será recordado por siempre, ya que logró una medalla histórica para Costa Rica.

Lacey consiguió la medalla de plata en lucha, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nunca antes un costarricense se impuso en un combate de esta disciplina en las justas del área, y mucho menos se había colgado una presea.

El luchador costarricense Maxwell Lacey lució con orgullo su medalla de plata, conseguida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Comité Olímpico de Costa Rica)

Este luchador tico, radicado en Estados Unidos, cayó ocho puntos a seis, en una dura final, ante el cubano Arturo Silot, en la categoría de los 97 kilos.

El nacional nunca dejó de pelar e incluso en los últimos 50 segundos del combate marcó cuatro puntos, sin embargo, no pudo emparejar y terminó cayendo. Pese a esto, se mostró satisfecho y con deseos de dar más.

“Me sentí muy bien, sentí que la lucha iba bien, pero perdí por dos puntos. Este tipo de luchas son las que tengo que ganar, si es que quiero cumplir mis metas. La gente me apoyó mucho, me dio motivación y me ayudó. Amo a Costa Rica, mi familia es mi respaldo y les agradezco a ellos. Estoy trabajando por un oro, es lo que quiero y me voy a seguir esforzando por esto”, comentó, en declaraciones al Comité Olímpico de Costa Rica.

En su camino a disputar el oro, Lacey venció primero al panameño Juan Cantillo, 12 puntos a 1, en la ronda de cuartos de final, y al mexicano Pedro Garay, 11-0, en la semifinal.

Esta es la quinta medalla de plata que consigue la delegación costarricense en estas justas. Los nacionales acumulan 20 preseas (15 de bronce y las cinco de plata).

Maxwell Lacey (azul) se empleó a fondo en su lucha contra el cubano Arturo Silot, pero no lo pudo vencer y se quedó con la plata, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Jornada positiva Copiado!

La jornada sabatina dejó otra medalla de plata para Costa Rica, el equipo masculino de ráquetbol se quedó con esta presea, la tercera de ese metal para este deporte, tras perder la final por equipos, dos juegos a cero ante México.

Esta competencia por equipos se disputa al mejor de tres partidos: dos en individuales; otro, en dobles.

En el primer duelo, el nacional Felipe Camacho perdió tres sets a cero contra el mexicano Eduardo Portillo (11-3, 11-4 y 11-5 ). En el segundo, Andrés Acuña cayó 3-2 ante Rodrigo Montoya (11-9 y 11-6 a favor de México; 8-11 y 10-12, para el lado tico y 12-10 para los mexicanos en el desempate).

“Hoy le puse la presión un poquito tarde, pero creo que eso me pesó. Al final, lo di todo, di todo lo que tenía y nos quedamos con la plata”, señaló Acuña.