Noe Mar McGonagle y Anthony Fillingin pasaron como primeros en su serie, mientras Tomas King fue segundo. En el caso de Jair Pérez, la organización no permitió su inscripción en sustitución de Carlos Cali Muñoz, quien no pudo participar pues disputaba la ronda 4 del Vans Worl Cup en Hawái, y no logró llegar a tiempo a territorio inca.