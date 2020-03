“Yo creo que más que un beneficio físico es una liberación emocional para mucha gente, no lo recomiendo porque uno no corre en espacios reducidos, sino que uno lo hace afuera. Los cambios de dirección son muy incómodos y pueden terminar con sobrecarga y te puedes lesionar. Hay ejercicios de técnica muy importantes. Para correr hay que desplazarse y si no es fluido se pierde el sentido del ejercicio. La parte emocional no se puede cuantificar si tal vez eso le ayudó y eso no se puede criticar porque uno no sabe qué está pasando esa persona”, explicó Castro.