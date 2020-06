“La he visto difícil, me he quedado sin patrocinadores en otros momentos, yo sé lo que es pasarla duro, se sabe lo que cuesta. Ahora no hay carreras, y por eso estoy superagradecido con Fuerza Herediana, porque me han cubierto estos tres meses en la crisis, prácticamente me han dado de comer”, apuntó el corredor de 30 años.