Coopenae San Ramón quiere aprender de torneos pasados

Final entre Coopenae San Ramón y Ferretería Brenes Barva

Coopenae San Ramón está imparable. El conjunto de baloncesto llegó a 12 victorias consecutivas, con cero derrotas, siendo el único equipo invicto del Torneo de Clausura 2015.

El martes en la noche derrotó con solvencia a Limón, y está a tres partidos de culminar el certamen sin heridas. Sin embargo, la consigna de los poetas está muy lejos de esa marca.

"Tenemos que aprender de años anteriores, el pasado torneo (clausura) logramos el primer lugar y no ganamos la final. Aunque es un objetivo que hemos tenido todos los años, y estoy contento que vamos en un buen camino, lo más importante es cómo estemos jugando cuando lleguemos a la final", mencionó el técnico ramoneses Joshua Ericksson.

Para el timonel estadounidense, sus jugadores no piensan en llegar invictos hasta el final del torneo, y se enfocan en mejorar, porque han aprendido que a partir de las semifinales todos los equipos inician desde cero.

"A veces los resultados previos no dicen todo, es más importante el proceso. Por ejemplo, después de algunas derrotas Barva ya está fuerte, lo previo no importa tanto".

"Sinceramente no me importa (el invicto), solo me interesa la final y cómo estamos jugando. Si ganamos y mejoramos, excelente, pero no hemos hablado de ser invictos, y nadie está pensando en eso", agregó.

San Ramón incluso ya se aseguró el primer lugar del torneo, con 24 unidades.