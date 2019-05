"Al principio de la carrera no me sentía muy bien al tener problemas estomacales, pero fuimos logrando sentirnos mejor y al final el segundo lugar no es malo. Páez está muy fuerte, vamos a ver como nos sentimos en las próximas etapas. En la bici no se inventa nada y él (Páez) demostró su nivel; vamos a ver cómo responde el equipo”, añadió Longo.