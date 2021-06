“Mandamos cartas de buena fe al MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), Presidencia y Ministerio del Deporte. MOPT y Presidencia no han contestado y Deporte dijo que no era asunto de ellos. Esto no es un capricho, tenían dos meses y ya han pasado seis”, explicó Esteban Alfaro, abogado de la Cámara.