“En su niñez Félix vivió momentos muy amargos, la gente se le quedaba viendo y le decía ‘pobrecito, tiene cáncer y se va a morir'. Él no entendía por qué le decían eso. De niño nunca perdió sus ganas de vivir y aunque no le gustaba el fútbol, Jhanny Flores lo invitó a fútbol amputados y desde que ingresó le gustó y le subió su autoestima, porque no le gustaba que lo vieran sin su piernita. Ahora tiene 13 años y está motivado con el viaje a Alemania. Yo le digo que es el héroe de mamá, por sobreponerse a tantas cosas”, explicó la orgullosa madre.